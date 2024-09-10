KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2024 12:28
İibf anlaşılan 2024 kpss yapamamış

Ben işletme mezunuyum 83.61 puanım var işletmede 794 sıralamam var 2022 kpss de 85.127 alanın işletme sıralaması 900 lerde çok büyük sapma yapmış olumlu yönde iibf için herkes adına hayırlısı olsun


657abc657
Aday Memur
10 Eylül 2024 13:19
olumlu bi durum mu anlayamadım ben. kamu 79.95 ile sıralamam 539
Toplam 1 mesaj

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