Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


10 Eylül 2024 12:52
Mülakat sonuçlarına itiraz edilir mi

İçişeri bakanlığı alımında 1 puanla yedeğe düşmüşüm. Acaba itiraz yolu kapalı mı cimere falan itirazda bulunsak bir şeyler çıkar mı ?

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