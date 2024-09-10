Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Eylül 2024 13:01
Kıdem hakkında
Değerli komutanlarım ve arkadaşlarım 16 eylüldeki eğitim için Maltepe'ye katılış yapacağım. Askerlik vazifemi 6 ay er olarak yaptım. Bu 6 ay ilerleyen süreçte rütbe bekleme süremizden düşülüyor mu ? 926 nolu tsk personel kanununda askerlik hizmetini yapanların böyle bir işleme tabi olacağını belirtiyor. Yd subaylar 1 yıl kıdem alıyorken bizler kıdem alacak mıyız yoksa aksi bir durum mu söz konusu. Bilgili arkadaşlar cevap verirse çok iyi olur.

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