Kıdem hakkında

Değerli komutanlarım ve arkadaşlarım 16 eylüldeki eğitim için Maltepe'ye katılış yapacağım. Askerlik vazifemi 6 ay er olarak yaptım. Bu 6 ay ilerleyen süreçte rütbe bekleme süremizden düşülüyor mu ? 926 nolu tsk personel kanununda askerlik hizmetini yapanların böyle bir işleme tabi olacağını belirtiyor. Yd subaylar 1 yıl kıdem alıyorken bizler kıdem alacak mıyız yoksa aksi bir durum mu söz konusu. Bilgili arkadaşlar cevap verirse çok iyi olur.

Değerli komutanlarım ve arkadaşlarım 16 eylüldeki eğitim için Maltepe'ye katılış yapacağım. Askerlik vazifemi 6 ay er olarak yaptım. Bu 6 ay ilerleyen süreçte rütbe bekleme süremizden düşülüyor mu ? 926 nolu tsk personel kanununda askerlik hizmetini yapanların böyle bir işleme tabi olacağını belirtiyor. Yd subaylar 1 yıl kıdem alıyorken bizler kıdem alacak mıyız yoksa aksi bir durum mu söz konusu. Bilgili arkadaşlar cevap verirse çok iyi olur.