Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2024 13:34
Sözleşmeliden merkezi alım kadroluya geçiş

4B sözleşmeliden aynı puanla merkezi alım kadroluya geçiş mümkün mü? (Ceza, bekleme süresi vs. olmadan)


öylesinebirigibi
Aday Memur
10 Eylül 2024 14:02

Mümkün. Merkeziden atandıktan sonra işe başlama tarihinize göre sözleşmeli yerinize istifa veriliyor


gilmour456
Aday Memur
10 Eylül 2024 14:27

ünvan aynı olduğu takdirde de geçiş sorun olmaz değil mi?

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