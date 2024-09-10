Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Eylül 2024 13:53
dgs 4 yıllığa tamamlama

EA 250 puanla anadolu üniversitesi (açık öğretim)sağlık yönetimi gelir mi ve en en önemlisi bitirdiğimde maaşa katkısı olur mu

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