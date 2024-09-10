Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2024 13:55
Maaş iadesi

İstifa edeceğim için yaklaşık 15 günlük maaşımı iade etmem gerekecek. Çıkışımın yapıldığı gün bu parayı ödemem gerekiyor mu yoksa hesaplama yapılıp bana sonradan mı bildiriliyor? Bir de ödeme yapmam için bir hafta bir ay gibi bir süre veriliyor mu? Bu konuda tecrübesi olan veya muhasebede çalışan arkadaşlar varsa cevaplayabilirse sevinirim.


öylesinebirigibi
Aday Memur
10 Eylül 2024 14:01

merhaba, muhasebata gidip hesaplatabilirsiniz çıkış yaptıktan sonra veya onlar zamanı gelince hesaplayıp sizi arıyorlar şu hesaba yatırın diye. İstersen erteleyebilirsin de sadece yasal faiz işler. Ben beni aradıklarında 1 ay erteledim yeni yerimdeki maaşımı aldıktan sonra ödeme yaptım. Hatta taksitlendirme, maaştan kesilme vb durumlarda varmış sanırım ama detaylarına hakim değilim.

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