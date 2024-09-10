KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


10 Eylül 2024 14:49
pomem kyok (y.kızartıcı suç)

yüz kızartıcı suçtan kyok (takipsizlik) kararı pomem güvenlik soruşturmasında sıkıntı yaratır mı ? ceza yok , mahkeme yok , dava yok.

Çok Yazılan Konular

Ess elenme sebepleri nelerdir?Pomem müracaatı aşamasında hagb kararıPaem 7. dönem dış kaynakMenisküs ameliyatı ve Pomem başvurusu

Sözlük

kısa yoldan zengin olmak 2 mizah her yerde 1 İdeal bir eş ya da eş adayı nasıl olmali 3 big babol 2 sokak hayvanları 1 keşke sözlükte futbol yasak olsa 1 sözlükte olması gereken özellikler 1 yurt dışında yeteneksiz olanların ülkemizde çok ünlü olması 1 kahveye giden erkekler 4 nuh'un gemisi 2

Son Haberler

Uçak ve yolcu istatistikleri açıklandıErdoğan: Hayat pahalılığındaki zorlukların farkındayız'Netanyahu'ya destek verenler de hesap verecek'Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor%0 Faizli 50.000 TL Nakit!

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?