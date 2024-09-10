KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


10 Eylül 2024 14:49
Yüz kızartıcı suç ve kyok kararı

yüz kızartıcı suçtan kyok (takipsizlik) kararı pomem güvenlik soruşturmasında sıkıntı yaratır mı ? ceza yok , mahkeme yok , dava yok.


Memuravukatı
Şef
10 Eylül 2024 16:34

Olumsuz gelmemesi gerekir. Pek çok karar bulunmakta olup mevzuata da aykırı

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