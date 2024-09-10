Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2024 16:16
İKM Psikiyatri hakkında yardımcı olur musunuz?

2022 yılında ilaç kullandım ve e nabızda Psikiyatrik Muayene Tanısı yazıyor. sadece bir hafta kullandım . sonrasında 2023 yılında başka bir psikiyatr servisine gittim ve gayet iyi olduğumu belirledim ve genel psikiyatrik muayene yazıyor tanı yazmıyor. ikm sağlık kurulunda bu problem olur mu benim için. yönetmeliği iyice okudum 2 yıl süre sınırı var. 2025'te alımlarda sağlık kuruluna giderim büyük ihtimalle. 3 yıl olmuş olacak ilacın üzerinden geçen süre. Sizler böyle bir problem yaşadınız mı?


kayasalih0
Aday Memur
10 Eylül 2024 16:18

belirledim yazmışım yanlışlık ile. belirledik olacaktı

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