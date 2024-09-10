KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2024 16:33
Psikolog Branş Sıralaması

Branş sıralamam 240, puanım 89.2. Sizce hastaneye yerlesebilir miyim?

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