Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Eylül 2024 16:54
Senelik 30 gün izin hak edişi

daha öncede bu konuyu açmıştım ama şu an 7 yıl 5 ay fiili hizmetim var. 6 aylık asker sürem var. ve 3 ay 18 gün polis okulu süresi var. sormak istediğim askerlik sürem etki ediyor izine ama polis okulu süreside kamu hizmeti gibi mi sayılıyor etkisi varmı yıllık izine özel sigortanın etkiside var mı


Kürşad060606
Aday Memur
10 Eylül 2024 17:01

Meslekte fiili olarak 10 yılı doldurman gerekiyor kardeş 01.01.2015 de başladıysan 01.01.2025 de 30


allahvrgamyk
Memur
10 Eylül 2024 17:06

Uzun dönem 12 ay askerlik yapanların izni 9 yılda 30 gün oluyor polis okulunu bilmiyorum

Kürşad060606, 59 dk. önce

Meslekte fiili olarak 10 yılı doldurman gerekiyor kardeş 01.01.2015 de başladıysan 01.01.2025 de 30


entropimen
Şef
10 Eylül 2024 17:09
askerlik etki ediyor bence yanlışın var mesleğe girincede kendi dönemimden 6 ay önce iznim açıldı benim
Kürşad060606, 59 dk. önce

Meslekte fiili olarak 10 yılı doldurman gerekiyor kardeş 01.01.2015 de başladıysan 01.01.2025 de 30


entropimen
Şef
10 Eylül 2024 17:12
polis okulu ve diğer kamu hizmetleri etki ediyor mu öğrenmek istediğim mesela ücretli öğretmenlik gibi filan
allahvrgamyk, 54 dk. önce

Uzun dönem 12 ay askerlik yapanların izni 9 yılda 30 gün oluyor polis okulunu bilmiyorum


allahvrgamyk
Memur
10 Eylül 2024 17:16

Benimle beraber başlayan bir devremin izni açılmıştı yanlış hatırlamıyorsam ücretli öğretmenlik yaptığı için 6 ay sonra izne çıkmıştı ama polis Okulu'nun sayılacağını sanmıyorum orada durum başka askerlik gibi değil

entropimen, 48 dk. önce
polis okulu ve diğer kamu hizmetleri etki ediyor mu öğrenmek istediğim mesela ücretli öğretmenlik gibi filan

siyahbeyaz88
Genel Müdür
10 Eylül 2024 17:18
biz 2 yıl okuduk etkilemedi senin 3buçuk aylık süren mi etkileyecek:)
entropimen, 48 dk. önce
polis okulu ve diğer kamu hizmetleri etki ediyor mu öğrenmek istediğim mesela ücretli öğretmenlik gibi filan
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