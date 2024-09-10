Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2024 17:22
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik(Karar: 2024/307):

https://www.memurlar.net/haber/1111953/bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarina-ait-dolu-ve-bos-kadrolarda-degisiklik.html

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