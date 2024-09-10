Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Eylül 2024 17:25
Geçici personel TSK

Türk silahlı kuvvetlerinde geçici personel olarak görev alıyorum

Yardımcı sağlık personeliyim

Türk silahlı kuvvetleri kadro bulunmamaktadır.

Sağlık bakanlığından

Türk silahlı kuvvetlerinde geçiş yapabilir miyim ?

Türk silahlı kuvvetlerinde 4

Sağlık bakanlığında 11 senedir aktif çalışıyorum .

Protokol yönetmelik kanun var mıdır ?

Sivil memur olmak istiyorum

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