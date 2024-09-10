Kurum Değişikliği

Arkadaşlar merhaba,ben bir ilçede seçim müdürü olarak görev yapmaktayım,adliye ye yazı işleri müdürü olarak geçiş yapmak istemekteyim,bir arkadaş bana müdürlük öncesi zabit katibi olarak çalışmadığım için talebinin kabul olmayacağını söyledi,başka birisi de geçen hafta adalet bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı,7. maddeye göre önümde yasal bir engel olmadığını söyledi,hangisi doğru acaba yalandan uğraşıp zaman kaybetmek istemiyorum.

Arkadaşlar merhaba,ben bir ilçede seçim müdürü olarak görev yapmaktayım,adliye ye yazı işleri müdürü olarak geçiş yapmak istemekteyim,bir arkadaş bana müdürlük öncesi zabit katibi olarak çalışmadığım için talebinin kabul olmayacağını söyledi,başka birisi de geçen hafta adalet bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı,7. maddeye göre önümde yasal bir engel olmadığını söyledi,hangisi doğru acaba yalandan uğraşıp zaman kaybetmek istemiyorum.