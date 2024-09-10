Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Eylül 2024 17:37
Mazeret atama dönemi

Dilekçem sisteme ay başı düştü, dilekçe talebiniz değerlendirilmektedir diyor. Bu yazının mazeret atama döneminde değerlendirilecektir olarak mı yazması lazım bu dönemki atama ayında olması için?


DUR LEVHASI
10 Eylül 2024 17:50

Bende dilekçe yazdım mazeret atama döneminde değerlendirilecek yazıyor

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