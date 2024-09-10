Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2024 17:49
Askerlik Hakkında Yardım

E devlette 19.09.2024 tarihinde sevk diye yaziyor, bugun sms geldi e devletten sevk kağıdınızı alabilirsiniz diye ancak e devletten baktiğimda sevk belgesi yoktur yaziyor, bedelli gideceğim ve daha once celp donemimi ertelemistim bu tarihe, aynı durumda olan var mı malum sevk belgesi olmadan kuruma dilekce veremiyorum.

Çok Yazılan Konular

Adalet bakanlığı GYS sınavda değişiklik. Artık 10 yıl zabıt katipliği isteyecek. Kabul etmeyelimÇalışma Saatleri Düzenlemesi , Esnek Çalışma , Uzaktan ÇalışmaPersonel tutanak soruşturmaİstifa Sonrası Geri Dönüş Hakkında?Ben duruşmaya çıkamam karar yazamam gibi bir gerekçe olabilir mi?Vakıfbank promosyon güncellemesi3600 Ek göstergeMesai saatlerine uymamakBir katibin hakimin işlerini yapması hk.Tezsiz yüksek lisans hakkında

Sözlük

sözlükte olması gereken özellikler 1 yurt dışında yeteneksiz olanların ülkemizde çok ünlü olması 1 ete et diyebilmek 1 yalan aslanım yalan 1 şu an çalan şarkı 3 osmanlıca 4 Çayı ısıtıp ısıtıp içmek 2 Biz vuralım siz ses çıkarmayın 2 katlanmak 1 Sahra Çölü 1

Son Haberler

10 gün önce terfi alan şehit üsteğmen son yolculuğuna uğurlandıBakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'gizlilik' uyarısıNöbetçi öğretmen ile veli okul bahçesinde birbirine girdiDolar günü yükselişle kapattıDarp edilen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı: 2 gözaltı

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?