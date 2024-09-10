KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2024 18:08
Branş sıralama analiz - Hukukçular şampiyon

Yaptığım analize göre 2024 sınavı hukukçuların sınavı olmuş. ilk 1000'de 600 hukukçu var. Rekabetin en çok olduğu bölümleri sıralarsak;

1 hukuk

2 ftr

3 dyt

4 inşaat müh

5 eem

2022'de yüksek puanlar ile açıkta kalan bir sürü mühendis ftr ve diyetisyeni gören milli eğitim bakanı 4001 ataması yapmıştı.

şu tabloyu görünce hukukçuların böyle yüksek yapmasından sonra iibf kadrolarını artık hukukçulara da açarlar mı acaba düşünmüyor değil insan. çünkü örneği var - icra memuru iibf + hukukçu alıyor.

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