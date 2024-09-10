KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2024 18:18
Çok kaliteli memurlar geliyor

Ülkenin rafine insanları artık kpss'de yarışıyor.

Hukukçuların durumu ortada. Zamanında eşit ağırlıkta yüksek sıralamalar ile bölüme girmiş insanlar artık kpss'ye giriyor. Avukatlık yerine memuriyet nispeten daha iyi demek ki buraya doğru bir meyil var.

4001 kadrolarını yüksek puan alan hukuk, ftr, dyt, inşaat müh mezunları dolduracak.

Bence yakında iibf için açılan bölümler de hukukçuları açılacak. Açılmalı da. Bu kadar yüksek puan alıp açıkta kalmamalı insanlar. Örneği de var mesela icra memuru kadrosu.

M7 dedikleri şey artık M8 olmalı. Hukuk mezunları da bu kadrolarda istihdam edilmeli.

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