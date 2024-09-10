Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Eylül 2024 18:49
Okulun ilk haftaları

Okulun ilk haftalarında hayatı sorguluyorum velilerden bıkiyorum herseyden şikayet ediyorlar mesleği de bırakamam siz de de oluyor mu


majesteleri7
Daire Başkanı
10 Eylül 2024 18:51

Bu işin yapılacağı kalmadı da dediğiniz gibi ne yardan geçiliyo ne serden

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