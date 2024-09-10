Öğretmenler kurulu yazmanlığı hakkında

Merhabalar,sene başı kurul toplantısında yeni göreve başladığım okulda yazman seçildim.Her okulda değişik adetler veya işleyiş vardır.Bazıları yeni gelenleri seçer,bazıları kıdemi daha az olanları bazıları sadece Türkçe veya Edebiyat hocalarını seçer..Benim okulun adetine itirazım olmaz elime yapışmaz deyip daha önceki yıllarda da yazmanlık yapmışlığım oldu.Ancak şöyle bir durum hasıl oldu,yazdım ettim teslim ettim "Hocam sen bu pc'de yaz getir"dediler.Diğer okullarda genelde müdür yardımcıları hatta bazen memurlar temize çekmişti.Temize çektim demek ki burda böyle yapıyorlar dedim..Müdür yardımcısına wp'den attım çıktısını alması için.Gelen cevap "Birleştirip çıktı alıp bana getirmeniz gerekiyor".(Sayfa sayısını diğer yazman arkadaşla paylaşıp yazmıştık.)Şimdi okulumızda kullanabileceğimiz pc yok çıktı alabileceğim bir yer yok merkeze uzak oturuyorum bir sayfalık çıktı için gidecek vaktim yok.Bunu müdür yardımcısına ifade ettiğimde "Hocam okula gel çıktı al." Şimdi odalarında fotokopi makinaları,yazıcılar vs. var birkaç saniye içinde benim gönderdiğim kağıdın çıktısını alabilirken ne diye öğretmene bu kadar eziyet edilir.Acaba ben mi fazla abartıyorum diyorum,bununla ilgili bir yönetmelik maddesi veya yönerge var mı ben bulamadım.Zaten yaptığım ve hazır attığım kağıdın bile çıktısını almamak nasıl bir kafa yapısı?

Merhabalar,sene başı kurul toplantısında yeni göreve başladığım okulda yazman seçildim.Her okulda değişik adetler veya işleyiş vardır.Bazıları yeni gelenleri seçer,bazıları kıdemi daha az olanları bazıları sadece Türkçe veya Edebiyat hocalarını seçer..Benim okulun adetine itirazım olmaz elime yapışmaz deyip daha önceki yıllarda da yazmanlık yapmışlığım oldu.Ancak şöyle bir durum hasıl oldu,yazdım ettim teslim ettim "Hocam sen bu pc'de yaz getir"dediler.Diğer okullarda genelde müdür yardımcıları hatta bazen memurlar temize çekmişti.Temize çektim demek ki burda böyle yapıyorlar dedim..Müdür yardımcısına wp'den attım çıktısını alması için.Gelen cevap "Birleştirip çıktı alıp bana getirmeniz gerekiyor".(Sayfa sayısını diğer yazman arkadaşla paylaşıp yazmıştık.)Şimdi okulumızda kullanabileceğimiz pc yok çıktı alabileceğim bir yer yok merkeze uzak oturuyorum bir sayfalık çıktı için gidecek vaktim yok.Bunu müdür yardımcısına ifade ettiğimde "Hocam okula gel çıktı al." Şimdi odalarında fotokopi makinaları,yazıcılar vs. var birkaç saniye içinde benim gönderdiğim kağıdın çıktısını alabilirken ne diye öğretmene bu kadar eziyet edilir.Acaba ben mi fazla abartıyorum diyorum,bununla ilgili bir yönetmelik maddesi veya yönerge var mı ben bulamadım.Zaten yaptığım ve hazır attığım kağıdın bile çıktısını almamak nasıl bir kafa yapısı?