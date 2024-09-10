Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Eylül 2024 19:31
Öğretmenler kurulu yazmanlığı hakkında
Merhabalar,sene başı kurul toplantısında yeni göreve başladığım okulda yazman seçildim.Her okulda değişik adetler veya işleyiş vardır.Bazıları yeni gelenleri seçer,bazıları kıdemi daha az olanları bazıları sadece Türkçe veya Edebiyat hocalarını seçer..Benim okulun adetine itirazım olmaz elime yapışmaz deyip daha önceki yıllarda da yazmanlık yapmışlığım oldu.Ancak şöyle bir durum hasıl oldu,yazdım ettim teslim ettim "Hocam sen bu pc'de yaz getir"dediler.Diğer okullarda genelde müdür yardımcıları hatta bazen memurlar temize çekmişti.Temize çektim demek ki burda böyle yapıyorlar dedim..Müdür yardımcısına wp'den attım çıktısını alması için.Gelen cevap "Birleştirip çıktı alıp bana getirmeniz gerekiyor".(Sayfa sayısını diğer yazman arkadaşla paylaşıp yazmıştık.)Şimdi okulumızda kullanabileceğimiz pc yok çıktı alabileceğim bir yer yok merkeze uzak oturuyorum bir sayfalık çıktı için gidecek vaktim yok.Bunu müdür yardımcısına ifade ettiğimde "Hocam okula gel çıktı al." Şimdi odalarında fotokopi makinaları,yazıcılar vs. var birkaç saniye içinde benim gönderdiğim kağıdın çıktısını alabilirken ne diye öğretmene bu kadar eziyet edilir.Acaba ben mi fazla abartıyorum diyorum,bununla ilgili bir yönetmelik maddesi veya yönerge var mı ben bulamadım.Zaten yaptığım ve hazır attığım kağıdın bile çıktısını almamak nasıl bir kafa yapısı?

freef
Daire Başkanı
10 Eylül 2024 19:43

Bu eziyetleri yaptıkları ve öğretmenin imkanlarından anlamadıkları için eski öğretmenlerin; bu idarecilerden uzak durdukları veya rest çektikleri görülüyor, bu nedenle yazmanlık size yani yeni gelene kalmış, belli.

Seneye siz de bir yol tutturursunuz her nasılsa. Sadece yazmanlıkta değil, hiçbir konuda elinizi taşın altına koymaz hale geldiğinizi üzülerek fark edeceksinizdir.


berkaydal
Şef
10 Eylül 2024 20:18

Benim evimde pc yazıcı yok diyeceksiniz. Okula gidip bilgisayarı kullanmak için izin isteyecek saatlerce bitirmeyeceksiniz. Tuşlara tek tek basacaksınız. Bilmiyorum o nasıl yapılıyor diyeceksiniz. Devlet her kademesinde sizden istenen hizmet için imkan sağlamakla mükelleftir. İmkan yoksa imkanınız olmadığını söyleyeceksiniz.

Freefin dediği gibi elinizi taşın altına asla koymayın. Çünkü sizin eliniz taşın altında diye taşı kaldırmaya çalışmazlar aksine iyice ezmeye çalışırlar elinizi.


Braweheart01
Daire Başkanı
10 Eylül 2024 20:45

ben meslekte 20. yılım her yıl gönüllü oluyorum yazmanlık için. bazen idareci her yıl seni seçmeyiz diyor ama seçse de şikayetçi olmam. öyle küçük şeylerden üşenirseniz ömür boyu uyuşuk olursunuz, bir toplantıda gönüllü olmak sizi keriz yerine koymaz. ayrnı şekilde törenlerde istiklal marşı okutmak için de genellikle gönüllü oluyorum


Hznbrk
Aday Memur
10 Eylül 2024 20:56
Hocam sanırım yazdığımı dikkatli okumadınız.Kendimi "keriz"gibi hissediyorum DEMEDİM.Daha önce de yazmanlık yaptım benim derdim yazmanlık yapmak değil iki sayfa yazmakla "çalışkan öğretmen" olmayız yazmanlık yapmayı reddettiğimizde de "tembel öğretmen" olmayız.Çok yanlış anlamışsınız yazdığımı.Ben yazdım,evde pc'de temize de çektim.Okulda öğretmenler odasında çıktı alma ihtimalimiz yok.Herşeyini hazırlayıp wp'den çıktı almasu için idarecimize attım bir tuşla çıktısını alıp karar defterine yapıştıracak altı üstü ben buna anlam veremedim.
Braweheart01, 18 dk. önce

ben meslekte 20. yılım her yıl gönüllü oluyorum yazmanlık için. bazen idareci her yıl seni seçmeyiz diyor ama seçse de şikayetçi olmam. öyle küçük şeylerden üşenirseniz ömür boyu uyuşuk olursunuz, bir toplantıda gönüllü olmak sizi keriz yerine koymaz. ayrnı şekilde törenlerde istiklal marşı okutmak için de genellikle gönüllü oluyorum

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müdürler okula kaçta gelir?Hafta sonu paylaşılan ders programı geçerli mi?Norm fazlası resen atamaArkadaşlar çalıştığım okuldaki mudur sürekli baskı yapıyor seni burda veliler istemiyor diyor657'ye tabi Memurlar Youtube kanalından gelir elde edebilir mi?Eğitimde Tasarruf Tedbirleri (!)Maaş Karşılığı Ders Tamamlayamamak ve Muhtemel Norm FazlalığıDilekçe verdim ve dilekçem gözümün önünde yırtıldı.Engelli Öğretmen Yasal Hakları NelerVan ipekyolu ilce milli egitim yolluklari hala yatirmadi

Sözlük

ayakkabısının topuklarına basan adam 1 ela 1 Sonunu düşünmemek 1 sinir bozucu insan 2 türk malı elektrikli taksi 1 hurma 1 kaşık büyüsü 2 akıl veren akılsızlar 1 ben başlık açayım elbet yazan bulunur 3 Her günün içinde herşeye rağmen var olan güzellikler 1

Son Haberler

25 yaşındaki Şule kalbine yenik düştüSPK'den 6 kişiye geçici işlem yasağıBMW 1,5 milyon aracı geri çağıracakBakan Fidan: Ayşenur Ezgi cinayetinin hukuki açıdan takipçisi olacağızBakan Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?