Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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10 Eylül 2024 19:33
il zümresi için yolluk veriliyor mu

var mı bilgisi olan


berkaydal
Şef
10 Eylül 2024 20:21

Verilir.


kimuni
Daire Başkanı
10 Eylül 2024 20:22

ben 2 yıl önce almıştım...


Braweheart01
Daire Başkanı
10 Eylül 2024 20:33

ben 2 yıl üst üste ilçe zümre başkanı olarak il zümre toplantısına katıldım yolluğu geçtim zaten vermezler il zümre başkanları toplantısının olduğu gün müdür hem seminere gelmek zorundasın hem de il zümre toplantısına katılmak zorundasın diyor bu yıl da öyle oldu saat 13.00 a kadar seminer sonra da apar topar toplantı.


kimuni
Daire Başkanı
10 Eylül 2024 20:37

haha, bana da bir yıl öyle oldu ama yıl il zümresi hep online oldu. eh öyle olunca da müdür sizin dediğinizi yaptı bana da.

ama ben yolluk almıştım onceki yıl. tek bir defa almıştım zaten il zümresi için yolluk.

Braweheart01, 30 dk. önce

ben 2 yıl üst üste ilçe zümre başkanı olarak il zümre toplantısına katıldım yolluğu geçtim zaten vermezler il zümre başkanları toplantısının olduğu gün müdür hem seminere gelmek zorundasın hem de il zümre toplantısına katılmak zorundasın diyor bu yıl da öyle oldu saat 13.00 a kadar seminer sonra da apar topar toplantı.


Braweheart01
Daire Başkanı
10 Eylül 2024 20:41

yalnız benim ev, il zümresi yapılan okulun yanında (yaklaşık 200 metre) o nedenle istemek uygun olmaz. dış ilçeden gelseydim isterdim

kimuni, 26 dk. önce

haha, bana da bir yıl öyle oldu ama yıl il zümresi hep online oldu. eh öyle olunca da müdür sizin dediğinizi yaptı bana da.

ama ben yolluk almıştım onceki yıl. tek bir defa almıştım zaten il zümresi için yolluk.


kimuni
Daire Başkanı
10 Eylül 2024 20:50

:) :) :)

Braweheart01, 22 dk. önce

yalnız benim ev, il zümresi yapılan okulun yanında (yaklaşık 200 metre) o nedenle istemek uygun olmaz. dış ilçeden gelseydim isterdim

Toplam 6 mesaj

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