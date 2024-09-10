KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2024 20:07
Maliye Bölümü Branş sıralaması

Arkadaşlar Maliye Bölümü, P3 76,8 puanım

Branş sıralama = 1022

iibf sıralama= 9440

Sizce atanma şansım nedir ? Yorum yaparsanız sevinirim

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