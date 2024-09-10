Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Eylül 2024 20:10
Harcırah mys

Arkadaşlar Mys onayına düşen harcırah odemesi kaç günde hesaba geçer

Çok Yazılan Konular

Müdürler okula kaçta gelir?Hafta sonu paylaşılan ders programı geçerli mi?Norm fazlası resen atamaArkadaşlar çalıştığım okuldaki mudur sürekli baskı yapıyor seni burda veliler istemiyor diyor657'ye tabi Memurlar Youtube kanalından gelir elde edebilir mi?Eğitimde Tasarruf Tedbirleri (!)Maaş Karşılığı Ders Tamamlayamamak ve Muhtemel Norm FazlalığıDilekçe verdim ve dilekçem gözümün önünde yırtıldı.Engelli Öğretmen Yasal Hakları NelerVan ipekyolu ilce milli egitim yolluklari hala yatirmadi

Sözlük

ayakkabısının topuklarına basan adam 1 ela 1 Sonunu düşünmemek 1 sinir bozucu insan 2 türk malı elektrikli taksi 1 hurma 1 kaşık büyüsü 2 akıl veren akılsızlar 1 ben başlık açayım elbet yazan bulunur 3 Her günün içinde herşeye rağmen var olan güzellikler 1

Son Haberler

25 yaşındaki Şule kalbine yenik düştüSPK'den 6 kişiye geçici işlem yasağıBMW 1,5 milyon aracı geri çağıracakBakan Fidan: Ayşenur Ezgi cinayetinin hukuki açıdan takipçisi olacağızBakan Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?