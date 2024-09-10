Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Eylül 2024 20:41
Vakıfbank Kredi Yapılandırma
Merhaba arkadaşlar ben Vakıfbank mobil bankacılıkta yeni açılan kredi yapılandırma sekmesinden borç yapılandırması talebi oluşturdum bahse konu bankaya tüm borcum da milyonları aşan borç değil 180 bin TL kadar bunu belirtme maksadımda bankanın bana göre aşırı art niyetli tutumu. Velhasıl kelam mobilden yapamadım şubelerine gittim şubeden aldığım cevap 46 bin yatırırsanız yapılandırma için onaya göndeririz:) Bende zaten ekstradan 46 bin tl para olsa neden borç 180 bin borcu yapılandırayım? Bu bankanın yaptığı bu işlem yasal mıdır? Ayrıca biz neden bu bankaya mecburuz 1 ay ödeme gecikse maaş yatmadan 10-15 dakika önce atıyorlar hesabımıza blokeyi elimde olsa şu bankada 1 dakika durmam. Şuan da bile isteye banka tarafından mağdur ediliyorum, yapılandırma yapsa hiç zararları yok ve tüm durum müsait olmasına rağmen yardımcı olmuyorlar sanki yapılandırma yapsa vermele gibi bir durumumuz var

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