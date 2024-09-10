GETİR ESNAF KURYE

Arkadaşlar geçici de olsa getir esnaf kuryelik yapmak istiyorum. Sorumlu kişi ile konuştum bana motor yakıt ekipman vs şirketten dedi sabah 8 akşam 1 arasında vardiya yazılıyor dedi ve ekstra olarak ilk paket 50 tl sonrakiler 40 TL 1 saatte 4 paket atılıyor ortalama dedi sizce nasildir bu şirket kurma genç girişimci vs nasıl oluyor anlatabilir misiniz?

Arkadaşlar geçici de olsa getir esnaf kuryelik yapmak istiyorum. Sorumlu kişi ile konuştum bana motor yakıt ekipman vs şirketten dedi sabah 8 akşam 1 arasında vardiya yazılıyor dedi ve ekstra olarak ilk paket 50 tl sonrakiler 40 TL 1 saatte 4 paket atılıyor ortalama dedi sizce nasildir bu şirket kurma genç girişimci vs nasıl oluyor anlatabilir misiniz?