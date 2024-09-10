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Editörler : Radore


10 Eylül 2024 21:28
GETİR ESNAF KURYE
Arkadaşlar geçici de olsa getir esnaf kuryelik yapmak istiyorum. Sorumlu kişi ile konuştum bana motor yakıt ekipman vs şirketten dedi sabah 8 akşam 1 arasında vardiya yazılıyor dedi ve ekstra olarak ilk paket 50 tl sonrakiler 40 TL 1 saatte 4 paket atılıyor ortalama dedi sizce nasildir bu şirket kurma genç girişimci vs nasıl oluyor anlatabilir misiniz?

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