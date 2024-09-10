Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


10 Eylül 2024 21:38
Mühendis Tek-Sen Hakkındaki düşünceleriniz?
Arkadaşlar Teknik Hizmet Sınıfı çalışanlarını hakları için kurulan sendikalar hakkında ne düşüyorsunuz? Faydası olacak mı?

AhmetMUh
10 Eylül 2024 22:00

Mühendisler günde iki saat çalışıyor neyin tatavası.


AhmetMUh
10 Eylül 2024 22:03

diyecek arkadaşlar vardır. &#128528; Anlasalardı keşke

AhmetMUh, 35 dk. önce

Mühendisler günde iki saat çalışıyor neyin tatavası.

Toplam 2 mesaj

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