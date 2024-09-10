Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Eylül 2024 22:36
Arttırımlı Hizmet Puanı
Arkadaslar zorunlu hizmetimi 2014 yılında bitirdim sonrasında 1.hizmet bolgesi 1. hizmet alanina tayin oldum ve yaklasık 10 yil bu bölgede çalıştım.Ancak arttirimli hizmet piani alabilmek icin 1.hizmet bolgesi 4. hizmet alani olan zorunlu hizmet alanı olan bir okula tayin oldum.Burada olan ogretmen arkadaslar arttirimli hizmet puani almadiklarini,ancak zorunlu hizmet bolgesine ilk atandiktan sonra zorunlu hizmet suresi dolduktan sonra ayni okulda devam edilirse arttirimli alindigini,kurum degistirilirse alinamayacagini soylediler. Ben de resmi gazetede yayinlanan 19.06.2020 sayili Ogretmen Atama ve Yer Degistirme yonetmeligini inceledim.6.madde ve Gecici Madde aslinda acikca belirtmis.Sorum şu bu şartlarda arttirimli hizmet puani almam gerekmiyor mu?

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