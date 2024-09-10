Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Eylül 2024 22:39
Ogretmenlikte yıpranma payı var mı

Ogretmenlikte yıpranma payı var mi


Kagiş
Müsteşar
10 Eylül 2024 22:54

Maalesef yok! Ama olmasını istiyoruz. İnsanın sinir sistemini yıpratan bir meslek. Sendikalar konuya ciddi anlamda eğilmeli!


ferdaogretmen
Memur
10 Eylül 2024 23:32

Konu gündem olsun

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