KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


10 Eylül 2024 23:11
Çocuk gelişimi branş sıralama

Merhaba arkadaşlar 87,44 puanla 174. Olmuşum... Önümde bildiğim 18 bilmediğim 150 ye yakın kişi var bunlar kimler hiç bir şekilde ulaşamıyorum.. başka bölüm mezunlarından önümde kimler var merak ediyorum...

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