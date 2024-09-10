Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Eylül 2024 23:25
67 madde derece kademe

Arkadaşlar ben 13 yıllık memurum her sene derece kademe derece terfi derece yazardı bu sene 2 nin 1 ne düştüm karşısında 67 madde yazıyor anlamadım ben1 derecede daha mı almam gerekiyordu

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