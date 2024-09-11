Türkçe ÖABT sınavına girilmezse ne olur?

Türkçe öğretmeni olmak için kpssye girdim ancak öabtye yetişemedim. Kpss lisans ile öğretmen olma şansım olur mu? ya da kamuda ne yapabilirim?

Türkçe öğretmeni olmak için kpssye girdim ancak öabtye yetişemedim. Kpss lisans ile öğretmen olma şansım olur mu? ya da kamuda ne yapabilirim?