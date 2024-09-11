Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Eylül 2024 00:24
Türkçe ÖABT sınavına girilmezse ne olur?
Türkçe öğretmeni olmak için kpssye girdim ancak öabtye yetişemedim. Kpss lisans ile öğretmen olma şansım olur mu? ya da kamuda ne yapabilirim?

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