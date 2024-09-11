Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Eylül 2024 04:24
ücretsiz izin sonrası il içi hakkı
Arkadaşlar merhaba. Ben il dışıyla bu yıl İstanbul'a geldim. Şimdi doğum iznine ardından ücretsiz izne ayrılacağım. 2 yıl ücretsiz alsam ardından 1 yıl görev yapınca okuldaki görev sürem için 2 yıl daha aynı okulda görev mi yapmam lazım? yoksa il içi hakkım olur mu bu 3 yılda. ücretsiz izinde kademe/derece durdurulmuyor bu sebeple belki bir hak olabilir diye düşündüm.

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