ücretsiz izin sonrası il içi hakkı

Arkadaşlar merhaba. Ben il dışıyla bu yıl İstanbul'a geldim. Şimdi doğum iznine ardından ücretsiz izne ayrılacağım. 2 yıl ücretsiz alsam ardından 1 yıl görev yapınca okuldaki görev sürem için 2 yıl daha aynı okulda görev mi yapmam lazım? yoksa il içi hakkım olur mu bu 3 yılda. ücretsiz izinde kademe/derece durdurulmuyor bu sebeple belki bir hak olabilir diye düşündüm.

Arkadaşlar merhaba. Ben il dışıyla bu yıl İstanbul'a geldim. Şimdi doğum iznine ardından ücretsiz izne ayrılacağım. 2 yıl ücretsiz alsam ardından 1 yıl görev yapınca okuldaki görev sürem için 2 yıl daha aynı okulda görev mi yapmam lazım? yoksa il içi hakkım olur mu bu 3 yılda. ücretsiz izinde kademe/derece durdurulmuyor bu sebeple belki bir hak olabilir diye düşündüm.