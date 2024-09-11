KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Eylül 2024 06:24
KPSS Önlisans Koruma ve Güvenlik Memurluğu

Bilmediğimden soruyorum başka konuda görmedim yardımcı olursanız sevinirim. Bu pozisyonlara başvurmak için Koruma Güvenlik on lisans mezunu olmak gerekiyor mu? Yoksa özel guvenlik kartı yetiyor mu?

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