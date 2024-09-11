Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Eylül 2024 06:40
Norm durumunu paylaşmayan iller

Neyi bekliyorlar acaba? Bazı iller norm fazlası ve ihtiyaç durumu olan okulları, bölümleri çarşaf liste olarak paylaşırken bazı iller sessizliği tercih ediyor. Cidden artık ortak bir tarih ilan edilip norm fazlası atamalarının ise bakanlıktan yapılması gerekli.

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