KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Eylül 2024 08:41
Tecil
arkadaşlar bu dönem aöf 2. sınıfa geçeceğim ama tecili bozup askerlik görevimi yapacağım için kaydımı yeniletmeyeceğim. Sorum şu: tecili bozmadan önce okuldan kaydımı sildirmeme gerek var mı yoksa tecili bozunca direkt okul kaydı siliniyor mu? bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

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