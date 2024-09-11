arkadaşlar bu dönem aöf 2. sınıfa geçeceğim ama tecili bozup askerlik görevimi yapacağım için kaydımı yeniletmeyeceğim. Sorum şu: tecili bozmadan önce okuldan kaydımı sildirmeme gerek var mı yoksa tecili bozunca direkt okul kaydı siliniyor mu? bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

arkadaşlar bu dönem aöf 2. sınıfa geçeceğim ama tecili bozup askerlik görevimi yapacağım için kaydımı yeniletmeyeceğim. Sorum şu: tecili bozmadan önce okuldan kaydımı sildirmeme gerek var mı yoksa tecili bozunca direkt okul kaydı siliniyor mu? bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.