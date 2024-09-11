Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Eylül 2024 09:23
GYS HAKKINDA

Selamlar, önlisans ve akabinde dgs ile lisans tamamladım. Bakanlık gys'de önlisans bitirdiğim bölümden kadro açar, lisans bölümüm üzerine kadro açmaz ise ben önlisans diplomamı kullanarak sınava girebilirmiyim ? Normal şartlarda mesela önlisans kpss giremiyorum artık lisans mezunu olduğum için ama şuan memur olduğumdan dolayı kurum içerisinde önlisans diplomamı kullanabilirmiyim net bir cevap bulamadım. Bilen cevaplayan olursa şimdiden teşekkür ederim..


MemurBey1988
Aday Memur
11 Eylül 2024 09:25

Bakanlığın ihtiyacı varsa ve buna binaen ihtiyaca yönelik kadro açılırsa evet, yoksa hayır. Ben edebiyat öğretmeniyim, hiçbir işe yaramıyor. Ama örneğin bilişim üzerine çalışıyorsanız, tekniker olabilirsiniz. PGM ile konuyu istişare edebilirsiniz.

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