Arkadaslar benim kafama takılan bir konu var Anayasanın bağlayıcılğı konusu anayasanın 11. maddesi diyor ki Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

durum böyle iken yüksek secim kurulunun kararlarına hic bir sekilde itiraz edilemiyor bakın anayasa kararlarını bile aihm ye o olmasa cas a filan götürebiliyorsunuz ama ysk kararlarına itiraz edemiyorsunuz bu durum anayasanın 11. maddesine aykırı değil mi düsünün secim oluyor a partisi yüzde 42 b partisi yüzde 36 c partisi 16 değirleri de cesitli oylar alıyorlar ysk cıkıp deseki secimin galibi c partisidir biz böyle istedik hic bir yere itiraz edemiyorsunuz örneği abartmıs olabilirim anlasılmak icin neden siyasi partiler bu konuyu anayasaya götürmüyor vatandas götürebilse ben götürecemde bizim öyle bir hakkımız yok yani hangi siyasi partiyi desteklersen destekle fark etmez