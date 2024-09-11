Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Eylül 2024 09:46
ysk

Arkadaslar benim kafama takılan bir konu var Anayasanın bağlayıcılğı konusu anayasanın 11. maddesi diyor ki Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

durum böyle iken yüksek secim kurulunun kararlarına hic bir sekilde itiraz edilemiyor bakın anayasa kararlarını bile aihm ye o olmasa cas a filan götürebiliyorsunuz ama ysk kararlarına itiraz edemiyorsunuz bu durum anayasanın 11. maddesine aykırı değil mi düsünün secim oluyor a partisi yüzde 42 b partisi yüzde 36 c partisi 16 değirleri de cesitli oylar alıyorlar ysk cıkıp deseki secimin galibi c partisidir biz böyle istedik hic bir yere itiraz edemiyorsunuz örneği abartmıs olabilirim anlasılmak icin neden siyasi partiler bu konuyu anayasaya götürmüyor vatandas götürebilse ben götürecemde bizim öyle bir hakkımız yok yani hangi siyasi partiyi desteklersen destekle fark etmez


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
11 Eylül 2024 11:18

Çünkü YSK'nın bu bağımsılzığı da anayasanın 79. maddesine dayanıyor:

"E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi

MADDE 79- Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz."


İnadınaAtatürk
Memur
11 Eylül 2024 11:24

bunu bende biliyorum ben diyorum ki madem anayasa hükümleri herkesi her kurumu bağlıyor yskyı niye bağlamıyor benim sorduğum o bu kanunu yapanlar ileride birgün ysk üyelerinin bir siyasi partinin mensubu gibi hareket edebileceklerini düsünememisler mesala bir örnek vereyim erdoğanın adaylığna itirazı reddeti ysk red etme gerekcesini okudum adamlar resmen akpli mhpli yöneticilerinin dediklerini noktasına dokunmadan aynen karara gecirmisler onlar ne dedilerse aynısını yazmıslar resmen copy paste yapmıslar ctrl c /ctrl v yapmıslar

YUSUF YILDIRIM, 11 dk. önce

Çünkü YSK'nın bu bağımsılzığı da anayasanın 79. maddesine dayanıyor:

"E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi

MADDE 79- Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz."

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