Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


11 Eylül 2024 11:37
Güvenlik Soruşturması Aile

Merhaba iyi forumlar, güvenlik soruşturmasında aileye bakılıyor mu? 1. derece akrabasında terör cezası olan güvenlik soruşturmasından geçebilir mi? Yoksa sadece şahsa mı bakılıyor? Başına gelen veya emsal bir duruma rastlayan biri bilgilendirebilir mi? Güvenlik soruşturması belediye için yapılacak. Şimdiden teşekkür ederim görüşleriniz için.

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