KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Eylül 2024 12:54
4001 kaç puana düşer?

Merhabalar bu sene az puanla daha iyi sıralama elde edilmiş. Tabiki atama sayısını kimse şuan bilmiyor, ama tahminleri merak ediyorum. 4001 puanları düşer mi ne kadar olur, sözleşmeli alımlar da aynı şekilde nasıl değişir tahminleri merak ediyorum

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