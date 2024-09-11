ilk kez araç alacak birine tavsiye & yardım

Merhaba arkadaşlar,

Benim kardeşim Kilis'te öğretmen. Bugünlerde okulunun yeri değiştiği için araba alması gerekiyor, ancak birkaç kere dolandırılma girişimiyle karşılaşmış. Kendisi ve ben, araba konusunda deneyimsiz olduğumuz için bu duruma oldukça yabancıyız ve nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. Malumunuz, piyasada dolandırıcılar cirit atıyor.

Bu konuda bize rehberlik edebilecek veya tavsiye verebilecek birileri var mıdır? Teşekkür ederiz.