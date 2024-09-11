KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Eylül 2024 13:55
Tüm 4001ler tek bir çatı altında toplanmalı.

4001 yüksek puan almış tüm lisans mezunlarının hakkıdır ve genişletilmelidir. Özellikle hukuk, ftr, dyt, inşaat mezunları ve diğer yüksek puanlı iyi sıralama yapmış insanların emeği hiçe sayılmamalı.

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