KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Eylül 2024 13:57
Katiplik düşünüyorum konu hakkında bilgisi olanlar ???

Merhabalar bu yıl katiplik alımlarına başvurmayı düşünüyorum. Zabıt katipliği, İcra katipliği ve Cezaevi katipliği alanları mevcut. Tecrübesi olanlardan ricam hangi alana başvurmamız daha iyi olur ? Hangi illeri tercih etmeliyiz ?


pdsude
Aday Memur
11 Eylül 2024 14:06

İşin içinde değilim ama zabıt katipliği için çok yoğun diyorlar ve ek mesai, otopsilere girme, nöbet durumu, mobbing vs varmış, icra katipleri için haciz durumlarında kavga gürültü çok oluyor. Cte katiplipi nispeten daha rahat ama cezaevi ortamındasın sonuçta. Düşün kendin karar ver bence

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