KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Eylül 2024 14:22
KPSS B Lisans ;Mezunları Olarak 4001leri dolduruyoruz.

İİBF mezunlarının sahiplendiği, kendilerine hak olarak gördüğü 4001 kadrolarını dolduruyoruz. 95 puan almış arabulucu avukat olarak kendi branşımda tercih yapmayarak düz memur olmaya yönelik tercihlerimi gerçekleştireceğim. En azından kafam rahat olur.


İnşaatmaliyeci
Aday Memur
11 Eylül 2024 14:32

ironi mi gerçekçi mi yazdınız (iibf mezunu değilim)


Mr.Oriantel
Aday Memur
11 Eylül 2024 14:39

Sözleşmeli memurlukları yazın bari hocam sonra kadrolu memurluğa geçin bu iibfliler iyice abarttılar


BabaHakkı1903
Aday Memur
11 Eylül 2024 14:44

işte aradığım başlık


ucuncuegrimehmet
Aday Memur
11 Eylül 2024 14:48

bunlara müstehak kardeşim. babyurt üniservitesi iktitat ve itleşme bölümü mezunlarını kudurtacağız.

Mr.Oriantel, 29 dk. önce

Sözleşmeli memurlukları yazın bari hocam sonra kadrolu memurluğa geçin bu iibfliler iyice abarttılar

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