Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


11 Eylül 2024 14:41
Güvenlik Soruşturması

Selamlar, son merkezi alımda bir üniversiteye atandım ve evrakları teslim edeli 1 ay oluyor. Henüz arayan soran olmadı. Ne zaman bitiyor bu soruşturma işi? İlk kez atandığım için pek bir bilgim yok.

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