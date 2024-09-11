Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Eylül 2024 15:10
İdari mahkeme

İstanbulda 9.5 aydır ihraç davam sürüyor. Hazirandan beri esastan karar için bekliyor. Arıyorum açan yok. Akıbeti nasıl öğrenebilirim bu sure normal midir?

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memura hem 2 kınama hemde 1/30 maaş kesim cezası verip sonra sürgün edilebilir mi?Yüksek disiplin kuruluEmniyet iade sonrası özlük hakları tam verilmediGitmesem ne olurTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıYargıtay'da dosyası olanlarDanıştay 5. Dairede dosyası olanlar bu başlıkta toplansın lütfen

Sözlük

Çocuk olursa düzelir evlilikleri 2 zurna peşrev ikilisi 1 sözlükte olması gereken özellikler 2 sokağa çağırma 1 mumla yaşamak 2 can sıkıntısı 1 kaşık büyüsü 1 En çok tercih ettiğiniz zeytinyağli yemekler 2 nane 2 HER KONUYA POZİTİF YAKLAŞAN İNSAN 2

Son Haberler

Denklik davalarında Danıştay yoluGazze'de İsrail helikopteri düştü: 2 asker öldüİşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildiAdana'da ASM'de görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandıAYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?