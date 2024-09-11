Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Eylül 2024 15:19
Teknoloji Tasarım ve Bilişim Dersleri Hk.

Herkese merhaba. Her sınıf düzeyinden tek şubenin bulunduğu bir köy okulunda Sosyal Bilgiler öğretmeniyim. 15 Saatimi dolduramadığım için bu dersler bana verildi ancak ne yapacağımı pek bilmiyorum. Bu derslerde neler yapılabilir? Teşekkür ederim.

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