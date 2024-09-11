Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Eylül 2024 16:15
Sözleşmeli mübaşir mazeret eş tayini kaldırıldı mı ?

Herkese merhaba 8 aydır sözleşmeli mübaşirim. Nişanlıyım eş durumu tayini son sözleşmede kalktığı söyleniyor konu hakkında bilgisi olan var mı yakın zamanda yapan var mı

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