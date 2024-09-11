KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Eylül 2024 16:19
1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız
1-2 yıl çalışıp kendi mesleğini yapmak için istifa eden, boşu boşuna hakkımız olan kadroları yakan bazı hukukçulardan 4001 kadrolarını geri alacağız. zaten devletimiz de bunun farkında ve gereğini yapıyor

italyanmaz
Şube Müdürü
11 Eylül 2024 16:22
o kadrolarda emekli olana kadar çalışacak iibfliler olarak
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