1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız

1-2 yıl çalışıp kendi mesleğini yapmak için istifa eden, boşu boşuna hakkımız olan kadroları yakan bazı hukukçulardan 4001 kadrolarını geri alacağız. zaten devletimiz de bunun farkında ve gereğini yapıyor

1-2 yıl çalışıp kendi mesleğini yapmak için istifa eden, boşu boşuna hakkımız olan kadroları yakan bazı hukukçulardan 4001 kadrolarını geri alacağız. zaten devletimiz de bunun farkında ve gereğini yapıyor