İdareci Rotasyonu

Merhaba arkadaşlar, 2021 yılı 22 Haziranında göreve başlayan bir idareci bu sene Rotasyona tabi olacak mı yoksa atık yıl muhabbetinden dolayı bir sonraki yıla mı kalacak? Bu konuyla ilgili bilgisi olan arkadaş bilgilendirebilir mi acaba? Teşekkürler...

Merhaba arkadaşlar, 2021 yılı 22 Haziranında göreve başlayan bir idareci bu sene Rotasyona tabi olacak mı yoksa atık yıl muhabbetinden dolayı bir sonraki yıla mı kalacak? Bu konuyla ilgili bilgisi olan arkadaş bilgilendirebilir mi acaba? Teşekkürler...