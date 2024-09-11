Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Eylül 2024 18:08
İdareci Rotasyonu
Merhaba arkadaşlar, 2021 yılı 22 Haziranında göreve başlayan bir idareci bu sene Rotasyona tabi olacak mı yoksa atık yıl muhabbetinden dolayı bir sonraki yıla mı kalacak? Bu konuyla ilgili bilgisi olan arkadaş bilgilendirebilir mi acaba? Teşekkürler...

Çok Yazılan Konular

Müdürler okula kaçta gelir?Van ipekyolu ilce milli egitim yolluklari hala yatirmadi657'ye tabi Memurlar Youtube kanalından gelir elde edebilir mi?Öğretmenler kurulu yazmanlığı hakkındaÖgretmen istediği zaman ücretsiz izin kullanabilir miNorm fazlası resen atamaEğitimde Tasarruf Tedbirleri (!)Eğitim -öğretime hazırlık ödeneğiYeni eğitim öğretim yılında memur öğretmenler göreve hazırEngelli Öğretmen Yasal Hakları Neler

Sözlük

zıpka 3 İdam geri gelsin 2 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 2 orhan gencebay 2 nane 2 zurna peşrev ikilisi 1 keten helva 1 güne bir şarkı bırak 5 korktuğumuz anda yapılması gerekenler nelerdir 4 inşaat spatulası 2

Son Haberler

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü son yolculuğuna uğurlandıBakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, Narin Güran'ın kabrini ziyaret ettiDMM, 'RTÜK Halk TV'ye mimik cezası verdi' iddiasını yalanladıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepkiAyhan Bora Kaplan'dan sağ koluna 'anneni öldürürüm' tehdidi

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?