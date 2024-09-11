Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


11 Eylül 2024 18:22
2024 Hac Görevli Mülakatı

Selamünaleyküm değerli forum ailesi,

2024 haccı için mülakata giren hocalarımız var mı? Mülakatta ne soruyorlar? Forumda benzer konular var ama üzerinden epey zaman geçmiş. Geçtiğimiz yılın hac mülakatına girenler varsa bilgilendirirse çok memnun olurum.

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